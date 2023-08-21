إصلاح كسر ماسورة مياه شرب فى العامرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن حى العامرية أول بالإسكندرية برئاسة السيد موسي رئيس الحي، عن الانتهاء من إصلاح كسر فى ماسورة مياه، وذلك فى إطار حرص حي العامرية أول، واهتمامه بسلامة المرافق الحيوية، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأضاف حي العامرية اول، أنه بناء على تعليمات السيد موسى رئيس حى العامرية أول، وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، قامت إدارة الطرق والمرافق بالانتهاء من إصلاح ماسورة مياه الشرب بشارع مدرسة الحسن بن الهيثم ووضع طبقة من الرمال والسن تمهيداً إعادة الشئ لأصله، وكذلك متابعة الحفر لمد المواسير لإحلال وتجديد خط المياه بشارع 20 الردم بالرمال والأتربة،ووضع طبقة من الرمال ووضع طبقة من السن وتمهيد شارع القسم تمهيداً لأعمال إعادة الشيء لأصله بعد إصلاح ماسورة مياه.

وعلي صعيد آخر، تفقدت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمحورى المنتزه والمعمورة السياحى بنطاق الحى، من خلال زراعة الأشجار للارتقاء بمستوى الحدائق بنطاق الحى والاهتمام بالمسطحات الخضراء، فى إطار مواصلة الاهتمام بأعمال التجميل للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لشوارع الحي.

وأوضحت الدكتورة رباب مدنى، خلال الجولة التفقدية المحورى المعمورة السياحى والشيراتون، أنه تم التشديد على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمحورين، حيث تم زراعة العديد من الأحواض بالنجيلة على امتداد المحاور.