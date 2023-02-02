إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع سيدى سليمان بالمنشية فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تابع حى الجمرك بالإسكندرية أعمال إصلاح ماسورة مياه شرب بشارع سيدي سليمان بمنطقة المنشية، وجار إنهاء عملية الإصلاح، وذلك بتعليمات من المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، برفع مستوى جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطنين.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك الإسكندرية، بلاغًا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه برقم 10 شارع سيدي سليمان بمنطقة المنشية بنطاق الحي، وعلى الفور انتقل مسئولو إدارتي الطرق والمرافق إلى موقع البلاغ.

وعلى الفور كلفت المهندسة نهى خليفة إدارة المتابعة الميدانية والمرافق بمتابعة قيام شركة المياه هندسة مياه الجمرك بأعمال الكشف وإلاصلاح، وتغيير الأجزاء التالفة والانتهاء من أعمال الإصلاح، وعودة المياه لأهالي وسكان المنطقة، وإخطار مديرية الطرق والنقل للتمهيد وبدء إعاده الشيء لأصله، وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق والطرق بالحي، ومسئولي هندسة مياه الجمرك.

وعلى صعيد آخر، قرر حى الجمرك فى محافظة الإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار قديم بمنطقة اللبان دون حدوث إصابات بين المواطنين.

وكانت غرفة عمليات حى الجمرك تلقت بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع الكسفريتى دائرة قسم اللبان دون إصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية لمحل الواقعة.

وتبين من خلال المعاينة انهيار العقار رقم 8 الكسفريتى اللبان وهو عقار بناء قديم، دون خسائر فى الأرواح والممتلكات وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل لجنة العقارات الآيلة للسقوط، وتشكيل لجنة من الادارة الهندسية بالحى.

ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على التواجد الميدانى لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتابع اللواء محمد الشريف تمركزات سيارات الصرف الصحى على مستوى الأحياء، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، مشددا على تكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.



إصلاح كسر ماسورة مياه شرب