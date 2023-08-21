إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم ل حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سوزوكى طريق" بلبيس- الزقازيق" بنطاق مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارتين ميكروباص بسيارة سوزوكى بطريق بلبيس- الزقازيق، أمام قرية أبو الأخضر نطاق مركز الزقازيق، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.