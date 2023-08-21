اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:58 ص
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم جثة- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بطريق بحيرة قارون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بطريق بحيرة قارون وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق







 


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