إصابة شاب بطلق خرطوش في قدمه خلال مشاجرة مع أقاربه جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إصابة شاب يبلغ من العمر 27 سنة بطلق خرطوش في قدمه اليمني خلال مشاجرة مع أقاربه بقرية القرايا، وتم نقله لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا من مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية يفيد باستقبالها الشاب "ع. أ. ح" 27 سنة مصاب بطلق خرطوش في قدمه اليمني خلال مشاجرة مع أقاربه بقرية القرايا، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق بالواقعة.

وكان قد لقي شاب يبلغ من العمر 33 سنة مصرعه أسفل عجلات قطار لدى مروره بمزلقان قرية المعلا فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة مجلس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بدهس أحد القطارات للشاب "أحمد.طه" 33 سنة، مقيم بقرية المعلا وذلك لدى مرور بمزلقان القرية على السكة الحديد، ولقي مصرعه فى الحال وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.