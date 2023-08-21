اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 107 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:19 م
إزالة 107 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا إزالة التعديات
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الوحدات المحلية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدى لكافة صور التعديات ومحاسبة المتعدين وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
 
وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من إزالة 38 حالة تعد بقرى ( منقطين وشوشة وقلوصنا و اسطال)، إلى جانب حى شمال و جنوب المدينة.
 
وفى مركز مغاغة أسفرت الحملات عن إزالة 39 حالة بقريتى طنبدى وآبا وأحياء بالمدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 8 حالات تعد منها 5 حالات تعد على الأرض الزراعية خارج الحيز العمرانى بقرية بنى على و3 حالات بأحياء المدينة.
 
كما تمكنت مراكز (المنيا وديرمواس وأبوقرقاص) من إزالة 22 حالة تعد منها 17حالة تعد على أرض زراعية بقري( تله و البرجاية و دمشير وطوخ الخيل وبنى محمد سلطان) بمركز المنيا ، وحالتا تعد بالبناء المخالف بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس و 3حالات تعد بدون ترخيص بقريتى بنى عبيد و أسمنت بمركز أبوقرقاص.

املاك الدولة

ازالة تعديات

وحدات محلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة