حملات نظافة وإزالة تعديات وتطهير المصارف بمراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ ،"بيلا، قلين، الرياض، مسير، بلطيم، سيدي سالم، دسوق، الحامول"، حملات متعددة منها حملات نظافة، وحملات إزالة اشغالات، وإزالة تعديات على أراضي زراعية، والرصف بالأنترلوك، وتطهير الترع والمصارف والصرف الصحي، وإصلاح خطوط مياه، وكسر وهبوط أرضي مفاجئ، وزراعة الأشجار، وري الزراعات بالميادين والشوارع، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة، ومتابعات ميدانية للمصالح والمشروعات القائمة.

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى، ومسح وتمهيد ورفع كفاءة طريق بحر بصيص من كوبرى هنداوى، وحتى الضبعة التابعة للوحدة المحلية لقرية الضبعة، كما تابع إصلاح كسر ماسورة مياه بالخط الرئيسي بمدخل قرية مخالى التابعه للوحده المحليه لقريه أبو مصطفى، وتابع حملة إزالة الإشغالات، لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين، وتابع حملات النظافة اليومية بالمدينة والقرية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحى والمطابق ورفع مخلفات التطهير بمعرفة عمال الحى، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق، كما تابع أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والميادين ومداخل المدينة، وقص النجيل ورى الزراعات وقص وتقليم الأشجار، وأعمال الري ورفع ناتج القص والنظافه، للحفاظ على المظهر الحضارى.

تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، فتم إزالة لتعدي بجمعية البكاروة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية الحدادي، كما تابع أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة، كما تابع أعمال القافلة الطبية بقرية زبيده البحرية التابعة للوحدة المحلية بسد خميس ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تابع جمال ساطور رئيس مدينة بيلا، أعمال الانتهاء من إصلاح خط المياه المغذي للطريق الخلفي لقرية إبشان، عقب تعرضه لكسر مفاجئ اليوم، كما تابع حملات النظافة اليومية بكافة أحياء المدينة لرفع مخلفات صناديق القمامة وتنظيف محيطها، وكذا رفع الرمال والأتربة من جانبى الطرق، ورفع مخلفات الأشجار، ونقل أطنان من المخلفات للمقلب العمومي للمدينة، وإزالة التعديات والإشغالات.

تابع على ابراهيم سلامه، رئيس مدينة مسير، حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات ،ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجية، كما تابع أعمال تسليك خط الصرف الصحى بالتنسيق بين جهاز النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى،و استمرار رفع مطابق وتطهير بيارات الصرف الصحي بمدينة مسير، وتم إصلاح بعض الأخطار اليومية، وتسليك بعض الخطوط بشوارع المدينة، ورفع مخلفات التطهير في حينه، لافتًا أنه مازال العمل مستمر.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العمل بمنظومة النظافة، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.