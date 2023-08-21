أزمة جديدة فى أسعار الغاز بأوروبا بسبب الاحتجاجات فى مصانع أستراليا

كتبت: هناء أبو العز

أثار نزاع صناعي في مصانع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، مخاوف جديدة بشأن أمن إمدادات الغاز في أوروبا، بعد أن ارتفع سعر الغاز بالفعل بشكل كبير في سوق الاتحاد الأوروبي.

وتم تداول العقد الآجل لتحديد الاتجاه TTF للتسليم في شهر واحد في بورصة أمستردام للأوراق المالية بسعر 40.41 يورو لكل ميجاواط في الساعة (MWh)، وهذا هو 11% أكثر مما كان عليه يوم الجمعة، وفي غضون ذلك ، ارتفع السعر بنسبة 18% تقريبًا إلى أعلى مستوى له في قرابة أسبوعين.

وسبب قفزة الأسعار، هو الأخبار التي تفيد بأن العمال في مصنع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا يستعدون للإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الأجور يوم الأربعاء، حيث يمكن أن يبدأ الإضراب الصناعي في 2 سبتمبر الأمر الذى قد يؤدى إلى احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات في أستراليا ، والذي يمكن أن يؤثر على 10٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهو ما أثار قلق التجار الأوروبيين بالفعل.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمعية التخزين الأوروبية، كان مستوى الملء في جميع أنظمة التخزين الألمانية 92.74 % في 19 أغسطس، وتم تجديد احتياطيات الغاز لأشهر وهي أعلى بكثير من القيمة المقارنة للسنة السابقة، وتشمل أسباب ارتفاع مستوى واردات الغاز السائل.

وفي الوقت نفسه، فإن سعر الغاز الطبيعي الأوروبي أقل بكثير من المستوى الذي كان عليه قبل بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وتم دفع سعر قياسي بأكثر من 300 يورو لكل ميجاواط ساعة الصيف الماضي.