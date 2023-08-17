51.2 مليون برميل احتياطيات مضافة من الزيت والمتكثفات خلال عام

كتبت -مروة الغول

يستهدف قطاع البترول التوسع في عمليات البحث والتنقيب واستخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وإحلال حقول وآبار جديدة، وتسريع وضع الحقول المكتشفة على خريطة الإنتاج لتحقيق زيادات ملموسة ومستدامة في المعروض المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي،وفيما يلى أهم مؤشرات الأداء للنشاط الاستكشافي خلال عام 2022 وذلك وفقا لتقرير لقطاع البترول وكانت كالتالى..

1-تم الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية لعام 2021 في يناير 2022، ونتج عنها ترسية 6 قطاعات بحث بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وسيناء على الشركات الفائزة، وجاري إعداد مسودات القوانين لهذه المناطق ، وجارى مراجعة المناطق المفتوحة والتخليات الحديثة في كل من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح تلك المناطق في مزايدات عالمية قادمة للبحث عن البترول واستغلاله .

2-أما فيما يتعلق بالاتفاقيات فقد شهد عام 2022 توقيع اتفاقيتين جديدتين بالإضافة لتعديل اتفاقية، حيث بلغت مساحة الاتفاقيات1908.17 كم وقد بلغ الحد الأدنى لإجمالي الإنفاق حوالی 509.5 ملیون دولار بالإضافة إلى 67.5 مليون دولار منح توقيع لا تسترد والالتزام بحفر 16 بئرا كحد أدنى.

3- تم تحقيق 53 كشفاً للزيت والغاز تتضمن 46 كشفاً للزيت الخام و 7 اكتشافات للغاز الطبيعي) في مناطق أحواض خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء وقد ساهمت هذه الاكتشافات في إضافة المزيد من الاحتياطيات من الزيت والمتكثفات بلغت حوالی 51.2مليون برميل ومن الغاز حوالي 112.2 بليون قدم مكعب.