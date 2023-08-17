اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 02:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

51.2 مليون برميل احتياطيات مضافة من الزيت والمتكثفات خلال عام

الخميس، 17 أغسطس 2023 01:06 ص
51.2 مليون برميل احتياطيات مضافة من الزيت والمتكثفات خلال عام البترول
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهدف قطاع البترول التوسع في عمليات البحث والتنقيب واستخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وإحلال حقول وآبار جديدة، وتسريع وضع الحقول المكتشفة على خريطة الإنتاج لتحقيق زيادات ملموسة ومستدامة في المعروض المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي،وفيما يلى أهم مؤشرات الأداء للنشاط الاستكشافي خلال عام 2022 وذلك وفقا لتقرير لقطاع البترول وكانت كالتالى..
 
1-تم الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية لعام 2021 في يناير 2022، ونتج عنها ترسية 6 قطاعات بحث بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وسيناء على الشركات الفائزة، وجاري إعداد مسودات القوانين لهذه المناطق ، وجارى مراجعة المناطق المفتوحة والتخليات الحديثة في كل من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح تلك المناطق في مزايدات عالمية قادمة للبحث عن البترول واستغلاله .
 
2-أما فيما يتعلق بالاتفاقيات فقد شهد عام 2022 توقيع اتفاقيتين جديدتين بالإضافة لتعديل اتفاقية، حيث بلغت مساحة الاتفاقيات1908.17 كم وقد بلغ الحد الأدنى لإجمالي الإنفاق حوالی  509.5 ملیون دولار بالإضافة إلى 67.5 مليون دولار منح توقيع لا تسترد والالتزام بحفر 16 بئرا كحد أدنى.
 
3- تم تحقيق 53 كشفاً للزيت والغاز تتضمن 46 كشفاً للزيت الخام و 7 اكتشافات للغاز الطبيعي) في مناطق أحواض خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء وقد ساهمت هذه الاكتشافات في إضافة المزيد من الاحتياطيات من الزيت والمتكثفات بلغت حوالی 51.2مليون برميل ومن الغاز حوالي 112.2 بليون قدم مكعب.
 
 

البترول

الزيت الخام

المتكثفات

مشروعات البترول



الموضوعات المتعلقة

"البترول" قاطرة النمو الاقتصادي.. "خطة التنمية" تكشف 5 توجهات للقطاع أبرزها تلبية احتياجات السوق المحلي بالتوسع في عمليات التنقيب.. تشجيع الاستثمارات وتطوير بنود تسعير الزيت والغاز المشترى من الشركاء الأجانب

الإثنين، 14 أغسطس 2023 04:00 م

مضاعفة معدلات شحن الخام.. أبرز مهام محطة مضخات شحن البترول الجديدة بالحمراء

الإثنين، 14 أغسطس 2023 04:00 ص

جهاز الإحصاء: 532 كشفا للبترول والغاز الطبيعي فى 8 سنوات

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:00 ص

تقرير: قطاع البترول نجح فى إنتاج 204.5 مليون برميل من الزيت الخام فى 2022

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة