أخبار مصر.. الحكومة تكشف حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله من تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع وافدين من الحصول على تأشيرة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

السكة الحديد تسمح بدخول القطارات السياحية محطة رمسيس بدءا من الجمعة المقبل

أصدرت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، تعليمات جديدة للإدارات المعنية داخل محطاتها بدخول بعض قطارات وجه بحرى مرة أخرى إلى محطة رمسيس بدلا من الانتهاء بمحطة شبرا الخيمة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 25 أغسطس 2023.

الصحة: إصدار 320 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.8 مليار جنيه يوليو الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 320 ألفا 164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم. التعليم تعلن نتائج تظلمات الثانوية العامة دور أول غدا تعلن غدا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، وأكدت مصادر مسئولة، أن هناك بعض كاسات الإجابة استحقت الزيادة فى الدرجات وتم منحها للطلاب وإخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع تغيير شهادات الطلاب بعد الزيادة. الصحة: فحوصات ما قبل الزواج تحمى من الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية قالت وزارة الصحة والسكان إن فحوصات ما قبل الزواج تحمى من الإصابة من الأمراض المعدية والمزمنه والوراثية . مقتل مستوطنة إسرائيلية فى إطلاق نار جنوب الضفة الغربية أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل مستوطنة إسرائيلية فى عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. بالأسماء وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء ونواب وعضوا منتدبا لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس.. وتؤكد: أمطار رعدية جنوب سيناء كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة مئوية. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية الأربعاء المقبل أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظراً لوجود ثقب في جسم المحبس قطر 300مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دورياً .

طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط رياح يلطف الأجواء.. العظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وزارة الشباب والرياضة فى بيان رسمى: تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك