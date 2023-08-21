أخبار مصر.. الحكومة تكشف حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله من تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع وافدين من الحصول على تأشيرة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.
السكة الحديد تسمح بدخول القطارات السياحية محطة رمسيس بدءا من الجمعة المقبل
الصحة: إصدار 320 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.8 مليار جنيه يوليو الماضي
التعليم تعلن نتائج تظلمات الثانوية العامة دور أول غدا
الصحة: فحوصات ما قبل الزواج تحمى من الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية
مقتل مستوطنة إسرائيلية فى إطلاق نار جنوب الضفة الغربية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل مستوطنة إسرائيلية فى عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
بالأسماء وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس.. وتؤكد: أمطار رعدية جنوب سيناء
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية الأربعاء المقبل
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظراً لوجود ثقب في جسم المحبس قطر 300مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دورياً .
طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط رياح يلطف الأجواء.. العظمى بالقاهرة 33 درجة
وزارة الشباب والرياضة فى بيان رسمى: تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك
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