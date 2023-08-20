9 فوائد لتناول لب الشمام.. يساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب

كتبت ميرفت رشاد

الشمام هو فاكهة صيفية تستهلك على نطاق واسع ومعروفة بمحتواها الغني بالمياه، توفر لنا هذه الفاكهة المغذية العديد من الفوائد، قد تساعد بذورها في تعزيز صحتك فهي غنية بالفيتامينات الأساسية مثل A و K. C و B1 و E.، بذور الشمام غنية بالزنك وتوفر بعض كميات البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات، وإليك الفوائد العديدة لاستهلاك بذور الشمام، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

9 فوائد لتناول بذور الشمام:

1. جيد للقلب

بذور الشمام غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تشتهر هذه الدهون الصحية بتعزيز صحة القلب بشكل عام وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، يعزز صحتنا من خلال استرخاء عضلات القلب مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

2. يحسن الهضم

تحتوي بذور الشمام على ألياف غذائية، الألياف الغذائية مهمة لتسهيل عملية الهضم والحفاظ على الهضم الجيد، تساعد الألياف الغذائية الكافية في نظامك الغذائي على تسهيل حركة الأمعاء المنتظمة ويمكن أن تساعد في الحد من الإمساك.

3. يقوي المناعة

يساعد نظام المناعة القوي على إبعاد العدوى، بذور الشمام غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة المختلفة ، وكلها معروفة بتعزيز المناعة، يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالمناعة مثل بذور الشمام إلى نظامك الغذائي في تقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.

4. يعزز صحة الجلد

بذور الشمام وفيرة في مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية، بذور الشمام غنية بالفيتامينات A و C و E ، ويمكن أن تحمي بشرتك من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الجلد، تعمل هذه العناصر الغذائية أيضًا على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي ثبت أنه يبطئ عملية شيخوخة الجلد.

5. يعزز فقدان الوزن

تعتبر البذور بشكل عام إضافة رائعة للنظام الغذائي عند محاولة إنقاص الوزن، بذور الشمام غنية بالألياف الغذائية، يمكن أن يساعد تناول ما يكفي من الألياف الغذائية في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة غير الضرورية مما يساعد على تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

6. يقلل الالتهاب

يعاني الكثير منا من الالتهاب لأسباب مختلفة، بذور الشمام غنية بمضادات الأكسدة المختلفة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

7. يقوي العظام

بذور الشمام غنية أيضًا بالمعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور وكلها ضرورية لتحسين صحة العظام، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي يمكن أن تقوي عظامك على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام وقد يقلل أيضًا من خطر الإصابة مثل الكسور.

8. صحة شعر أفضل

يمكن لبذور الشمام الغنية بالبروتينات أن تعزز نمو الشعر عن طريق تقوية بصيلات الشعر ، فهي غنية أيضًا بالفيتامينات المختلفة التي تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس وتوفر التغذية اللازمة لشعرك.

9. جيد للعيون

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية في تعزيز صحة عينيك، بذور الشمام غنية بفيتامين أ الذي ثبت أنه مفيد لمشاكل العين مثل العمى الليلي، هذه البذور غنية أيضًا بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وزياكسانثين مما يعزز الرؤية ويعزز صحة العين.