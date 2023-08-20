470 فريقا تشارك فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء، منذ صباح اليوم، تنقل فرق التطعيم بالشوارع والقرى لتفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى انطلقت اليوم الأحد، ومقررا لها الأستمرار حتى الأربعاء القادم 2023/8/23 و لمدة 4 أيام.

قال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء ، ان المستهدف 105922 طفلا، وتقوم بالتطعيم 470 فرقة تجوب انحاء المحافظة وتم توفير التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات .

وأكد أن التطعيم مجانا ، وبدون أي مقابل وليس للتطعيم أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتان على اللسان للأطفال من سن يوم ، حتى سن 10 سنوات، والتطعيم من منزل إلى منزل.

وأضاف الدكتور أسامة سالم مدير إدارة الطب الوقائى ان الفرق تتنقل بكافة الأماكن داخل المدن وقرى المحافظة، مع تنقل فرق التوعية بالحملة ودعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم، لافتا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.

من جانبها أوضحت الدكتورة هانم عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، إن التطعيم في جميع الوحدات والمراكز ومن منزل إلى منزل ، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين

وأشارالدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، انه تم تنفيذ خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال مشيرا إلى مشاركة فريق العمل بالهلال الأحمر المصري ودوره المثمر في إنجاح الحملات القومية .

وأكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه يتم الإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ، وسبق مخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة وكذا مراجعة خطة تحريك المجتمع من خلال مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد في المدن والتجمعات والقرى التابعة، لافتا انه يتم استخدام مكبرات الصوت والسيارات، تحت شعار «نطعم كلنا نحمي نفسنا - اتأكد من تطعيم طفلك ضد مرض شلل الأطفال » .