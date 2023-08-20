تعليم القليوبية: تسهيل جميع طلبات التحويل بشرط أن تكون مستوفية للشروط

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية و التعليم بالقليوبية، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية بالقليوبية، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وإبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وعز الدين علام مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه بدأ الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير لمديري الإدارات التعليمية علي ما بذلوه خلال الفترة الماضية أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، كما ناقشت مدير المديرية الجميع في مجموعة من النقاط المهمة.

وتضمن الاجتماع، التشديد على ضرورة متابعة الانتهاء من تسهيل جميع طلبات التحويل بشرط أن تكون مستوفية للشروط، وأيضا حسن معاملة الجمهور وتنظيم العمل داخل شئون الطلبة والمراحل خلال فترة التحويلات، كما أكدت تفعيل الأنشطة الصيفية داخل المدارس ومتابعتها وعمل ورش عمل للموجهين مع الطلاب وورش عمل للمعلمين مع الطلاب.

وتم التشديد على المتابعة المستمرة والوقوف على المشكلات في المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد، كما قدمت الشكر للجميع علي تفعيل مبادرة "يلا صيانة" في جميع مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالنظافة ومراعاة التطهير المستمر للمدارس وزيادة المساحات الخضراء في المدارس والتشجير بها، وضرورة الاهتمام بإعداد مجموعات الدعم المدرسي بجميع مدارس القليوبية وفقا لتعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم، للاهتمام بالمستوى الثقافي والتحصيلي للمتعلم.