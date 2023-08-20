وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، سير الامتحانات من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على انضباط اللجان وتذليل العقبات وحل المشكلات التى من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأكد شعبان ان الامتحانات تسير سيرا حسنا ولم ترصد غرفة العمليات المركزية اى شكاوى بشأن الامتحان وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة أن 89 طالبا وطالبة أدوا اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية و157 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة التربية الوطنية.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة متابعة اللجان الامتحانية ومنع الغش بكافة سبلة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.