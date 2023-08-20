ضبط دقيق بلدى مدعم ومخالفات مخابز فى حملة تموينية ببنى عبيد بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملة علي عدد من المخابز، في نطاق مركز ومدينة بني عبيد، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وكميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.

تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، أحمد العيسوي، محمد توحيد من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير عدد 3 محاضر تصرف في إجمالى 28 شيكارة دقيق بلدى مدعم، زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 7 محاضر نقص وزن بمقدار من7 : 24 جرام، 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، باجمالى 24 مخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش، على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.