اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 04:56 م
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وزير الرى يصل ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمى للمياه"

الأحد، 20 أغسطس 2023 04:23 م
وزير الرى يصل ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمى للمياه" الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمى للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة .
 
وصرح الدكتور هانى سويلم بأن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الأسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه .
 
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه.

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