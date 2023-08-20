وزير الرى يصل ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمى للمياه"

كتبت أسماء نصار

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في "الأسبوع العالمى للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة .

وصرح الدكتور هانى سويلم بأن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الأسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه .

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه.