اليوم السابع
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وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي بالمنطقة التجارية بطنطا الأحد

الجمعة، 18 أغسطس 2023 01:00 ص
وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي بالمنطقة التجارية بطنطا الأحد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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يفتتح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  بعد غدا الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي بالمركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات رقمية ومتميزة وفي ضوء خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لميكنة الخدمات التجارية المقدمة لجمهور المنتسبين من التجار والصناع، كما سيتفقد الوزير الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجستية/التجارية.
 

وزير التموين

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