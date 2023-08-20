اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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وزير التموين: مخزون القمح يتجاوز 4.7 شهر ولن نسمح بأقل من 4 أشهر

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:38 م
وزير التموين: مخزون القمح يتجاوز 4.7 شهر ولن نسمح بأقل من 4 أشهر وزير التموين خلال افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين  والتجارة الداخلية أن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى لأكثر من 4.7 شهر، مشيرا إلى حرص الوزارة على استمرار تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح طوال الوقت، قائلا : "لن نسمح باقل من 4 أشهر نهائى ونستهدف زيادة المخزون إلى 6 أشهر"، كما أن الاتفاقية التى وقعتها مصر مع الامارات ممثلة فى صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح وسيتم توريد القمح لمصر بطريقتين الاولى عن طريق القمح الذى يتم زراعته قى أرضيها فى منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلى من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.


جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

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