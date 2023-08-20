وزيرة التضامن: استمرار تنفيذ البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من الإدمان

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تنفيذ البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات خلال الفصل الدراسى المقبل على نطاق واسع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتكثيف تعميمه على طلبة المدارس الفنية مع التوجيه باستمرار تطوير المناهج التعليمية بتضمينها رسائل توعية بمشكلة المخدرات وتداعياتها لضمان استدامة وتعميم الرسائل التوعوية، كما نأمل تفضل سيادته بالنظر فى تعميم هذا البرنامج فى كافة مدارس مرحلة التعليم الإعدادى والثانوي؛ وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استعدادها الكامل للمشاركة فى برامج بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس للمشاركة فى تنفيذ البرنامج مع مقطوعينا .

جاء ذلك خلال إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذى نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثانى من العام الدراسى 2022 / 2023، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وأشارت "القباج" إلى انه تم إعداد متطوعى صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ وتنظيم 6 معسكرات بمشاركة "2000 متطوع" لبناء قدراتهم معرفياً ومهارياً لتطبيق البرنامج وتم اختبار المتطوعين المُرشحين للتنفيذ من خلال لجان ضمت أساتذة مُتخصصين فى مجال علم النفس والاجتماع تحريرياً وشفهياً وكذلك عرض نماذج مُحاكاة للعملية التدريبية بالمدارس وقد تم اختيار 1200 متطوع مؤهل لتنفيذ البرنامج من أصل 2000 متطوع شاركوا فى التدريبات والاختبارات وعقب تطبيق البرنامج الوقائى فى الفصل الثانى من العام الدراسى الماضى جاءت مرحلة تقييم فاعلية تنفيذه بالمدارس المستهدفة وأثره على طلابها، حيث طُبقت هذه الدراسة على ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة داخل 356 مدرسة وهو ما يمثل 8 % من المدارس التى تم التنفيذ بها، وتضمنت اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر البرنامج ورصد مدى التغيير المعرفى الذى طرأ على الفئة المستهدفة وتحديد التحديات والدروس المستفادة من البرنامج لتصحيح مساره خلال المراحل القادمة.