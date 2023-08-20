وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة عمل لشباب القاهرة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، اليوم الأحد، عن تنظيم ملتقى توظيف يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق 29 أغسطس 2023، يوفر عشرة آلاف فرصة عمل، منهم لذوي همم، بكافة التخصصات، في 73 منشأة صناعية،لشباب محافظة القاهرة،وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ودعت "الوزارة" شباب" المحافظة" من الجنسين بالدخول على"اللينك"المخصص للتقديم على هذه الوظائف، وتسجيل بياناتهم من اليوم، وحضور "الملتقى" المقرر عقده في فندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس، بجسر السويس، بمحافظة القاهرة،من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مَسَاءً.

وبحسب البيان قال أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة إن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ومتابعة هذه الفرص لحين إستلامها ،والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون،وتطبيق الحد الأدنى للأجور.