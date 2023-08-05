الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ علامة على الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم

كتبت فاطمة خليل

النوم الجيد ليلاً ضروري للحفاظ على صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام إنه يسمح لأجسامنا بإعادة الشحن وتجديد شبابها، لكن إذا كنت تستيقظ باستمرار وأنت تشعر بالتعب والإرهاق على الرغم من النوم طوال الليل، فقد تكون تعاني من اضطراب نوم شائع يعرف باسم توقف التنفس أثناء النوم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

انقطاع النفس النومي هو اضطراب في النوم يتم تحديده من خلال التوقفات المتكررة أو الانقطاعات في التنفس أثناء النوم. يحدث ذلك عندما ينغلق مجرى الهواء جزئيًا أو كليًا، مما يؤدي إلى توقف التنفس لفترة وجيزة.

يمكن أن تستمر هذه التوقفات، المعروفة باسم انقطاع النفس ، من بضع ثوانٍ إلى دقيقة ويمكن أن تحدث عدة مرات طوال الليل ونتيجة لذلك ، كثيرًا ما يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع النفس النومي من النوم المتقطع ، مما يسبب النعاس المفرط أثناء النهار.

العلاقة بين توقف التنفس أثناء النوم وأمراض القلب بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الكامنة ، فإن هذه النوبات المتعددة المتكررة من انخفاض الأكسجين في الدم - المعروفة باسم نقص الأكسجة في الدم - تزيد من سوء التشخيص وتزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب. " العلاقة بين توقف التنفس أثناء النوم وأمراض القلب ثنائية الاتجاه ، مما يعني أنهما يمكن أن يساهم كل منهما في تطور بعضهما البعض.

يمكن أن يؤدي الحرمان المتقطع من الأكسجين بسبب انقطاع النفس أثناء النوم إلى زيادة ضغط الدم وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم. يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى إجهاد القلب وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو تفاقمها. يمكن أن يؤدي انقطاع النفس أثناء النوم إلى تعطيل دورة النوم الطبيعية ، مما يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول.

يمكن أن تؤثر هذه الهرمونات سلبًا على نظام القلب والأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى الالتهاب ومقاومة الأنسولين واضطرابات التمثيل الغذائي. يمكن للدورات المتكررة من انخفاض تشبع الأكسجين والأكسجين أثناء النوم أن تسبب الإجهاد التأكسدي والخلل البطاني، مما قد يساهم في تطور تصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

في انقطاع النفس النومي المركزي ، يفشل الدماغ في إرسال الإشارات المناسبة إلى العضلات التي تتحكم في التنفس أثناء النوم ، مما يؤدي إلى اضطرابات في التنفس.

يمكن أن تؤدي غرف القلب المتضخمة أو الضعيفة إلى إعاقة عملية التنفس الطبيعية وزيادة احتمالية الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي ، حيث يتم انسداد مجرى الهواء جزئيًا أو كليًا أثناء النوم.

أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم إن الأدوية التي يشيع استخدامها لعلاج أمراض القلب، مثل حاصرات بيتا ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض انقطاع النفس أثناء النوم. من أكثر أعراض انقطاع النفس النومي شيوعًا الشعور بالتعب أو الإرهاق ، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على ما يبدو وذلك لأن نوبات التنفس المتقطعة تعطل دورة النوم العادية ، وتمنع الأفراد من الدخول في مراحل النوم العميقة والتصالحية نتيجة لذلك ، يستيقظون وهم يشعرون بعدم الانتعاش وقد يكافحون من أجل البقاء مستيقظين طوال اليوم.

صرف النظر عن النعاس أثناء النهار ، هناك علامات وأعراض أخرى قد تشير إلى وجود توقف التنفس أثناء النوم. وهي تشمل الشخير بصوت عالٍ، وسرعة التنفس، أو الاختناق أثناء النوم ، والاستيقاظ ليلاً بشكل متكرر ، والصداع الصباحي ، وجفاف الفم أو التهاب الحلق عند الاستيقاظ ، وصعوبة التركيز ، والتهيج ، وتغيرات الحالة المزاجية.

إذا تُرك انقطاع التنفس أثناء النوم دون علاج ، يمكن أن يكون لانقطاع التنفس أثناء النوم عواقب وخيمة على صحة الفرد. يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري من النوع 2 والحالات المزمنة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي عدم علاج انقطاع النفس النومي إلى إضعاف الوظيفة الإدراكية والذاكرة والتركيز ، مما يؤدي إلى صعوبات في العمل أو المدرسة وزيادة خطر وقوع الحوادث. علاج انقطاع التنفس أثناء النوم هناك العديد من الخيارات العلاجية المتاحة لتوقف التنفس أثناء النوم.

علاج ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) وهذا يتضمن ارتداء قناع على الأنف أو الفم أثناء النوم ، مما يؤدي إلى التدفق المستمر للهواء للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا. قد تشمل العلاجات الأخرى الأجهزة الفموية ، وتعديلات نمط الحياة (مثل فقدان الوزن والتمارين الرياضية) ، والعلاج الموضعي ، وفي بعض الحالات.

هناك أجهزة إلكترونية معينة يمكن زرعها في القلب (CIEDs) يمكنها مراقبة أنماط التنفس واكتشاف توقف التنفس أثناء النوم فيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية وآثار العلاج.