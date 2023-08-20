نيكاراجوا تفتتح أول حديقة لمشاهدة حيوان "التايبر" المهدد بالانقراض

فاطمة شوقى

أعلنت نيكاراجوا أنها ستفتتح أول حديقة لمشاهدة حيوان "التايبر" وهو من الأنواع المهددة بالانقراض فى البلاد، وقال المدير السابق لحديقة الحيوان الوطنية ادواردو ساكاسا، أنه يتم تجميع حوالى 400 حيوان من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية والوسطى، للحفاظ عليها من الانقراض، حسبما قالت صحيفة " بريميرا اورا".

تتمتع حيوانات التابير بفترة حمل تصل إلى 13 شهرًا وتتغذى على الخضار والفواكه والأعشاب، ويمكن أن تعيش فى الأسر من 35 إلى 40 عامًا، بينما يتم تقليل سنواتها فى بيئتها الطبيعية إلى 12 أو 13 عامًا لكل حيوان مفترس، وفقًا للبيانات من المدير السابق لحديقة الحيوان.

بعد كوستاريكا، ستكون نيكاراجوا الدولة الثانية فى أمريكا الوسطى التى لديها هذا النشاط، مما سيجعل من الممكن التعرف على هذه الأنواع والمساهمة فى الحفاظ عليها، والتى يوجد منها حوالى 400 عينة فى بيئتها الطبيعية فى البلاد.

وكانت تتعرض أم التايبر من قبل المجرمين الذين يقوموا بأخذ اطفالها وبيعهم إلى ما يصل إلى 1000 دولار، ولذلك فقد لجأت البلاد إلى قانون "نيكاراجوا تايبر" من أجل حماية هذا الحيوان والحفاظ على نوعه.

وحيوان التابير يشبه الخنازير مع خرطوم طويل، ولكن هل تعلم أن التابير فى الواقع مرتبط بالخيول ووحيد القرن أكثر من الخنازير، ويعتقد العلماء أن حيوانات التابير قد تغيرت قليلا على مدى عشرات الملايين من السنين، وبشكل مثير للدهشة يمكن تتبع أنواع التابير الحديثة إلى عصر الإيوسين من 56 إلى 33.9 مليون عاما، والمفاجأة أن حيوانات التابير القديمة أصغر من نظيراتها الحديثة ولم يكن لها أنف ممدود أو شفة عليا، ويصل وزن هذه الأنواع إلى 400 رطل، وكانت عادة نصف حجم الأنواع الموجودة الآن.

ظهرت حيوانات التابير ذات الخطم الطويل خلال عصر جوسون الأول الذى انتهى قبل 23 مليون عاما، والأنواع منذ 30 مليون عاما، وفى الواقع لقد تطورت حيوانات التابير اليوم فى أمريكا الجنوبية وآسيا والجبال بشكل غير عادى خلال العشرين إلى الثلاثين مليون سنة الماضية.