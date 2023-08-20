نتائج مباريات الأسبوع الخامس من دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، أولى مباريات الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب، اليوم الأحد، بين فرق "سنهور المدينة و منية جناج" على ملعب سنهور فى العاشرة صباحا وفريق "أبو زيادة أمام كفر مجر" على ملعب أبو زيادة و مباراة "محلة دياى أمام منية المرشد"، ضمن مباريات المجموعة الأولى بالدورى فى نسخته العاشرة أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، نتائج لقاءات اليوم التي أسفرت عن فوز سنهور المدينة على منية جناج بـ5 أهداف مقابل هدفين، كما انتهت مباراة محلة دياي ومنية المرشد على ملعب سنهور المدينة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وأخيرا فوز كفر مجر على أبو زيادة بـ4 أهداف مقابل 3، وبنهاية مباريات الأسبوع ينتهى الدور الأول من دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ لتبدأ مباريات الدور الثاني الأحد القادم .

تتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، مباريات الأسبوع الخامس ولقاءات فرق المجموعة الثانية غداً الإثنين وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية .

وعلى جانب آخر، شارك 45 شاب وفتاة من أعضاء مراكز شباب فوه، المسابقة الثقافية لدورى المعلومات بمركز شباب قبريط، ضمن فعاليات مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صيف شبابنا" بكفر الشيخ

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقات الثقافية للشباب تهدف إلى خلق التنافسية و تحث على التثقيف والمعرفة وتشجيع الشباب على البحث والقراءة وبث روح التعاون لدى الشباب، وتعد من أبرز الأنشطة الثقافية التي تسهم في إثارة الاهتمام بمتابعة الشأن العام والاهتمام بتنمية المعلومات العامة، مشيراً إلى تنفيذها ضمن فاعليات مبادرة صيف شبابنا التى أطلقها وزير الشباب والرياضة في حفل العاصمة الإدارية لاستغلال فترة الصيف فى تنمية المهارات الإبداعية والرياضية للنشء والشباب .