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معرض لتوزيع الملابس المجانية وتوفير 7 آلاف قطعة للأسر المستحقة بكفر الشيخ

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:57 م
معرض لتوزيع الملابس المجانية وتوفير 7 آلاف قطعة للأسر المستحقة بكفر الشيخ توزيع الملابس على الأسر المستحقة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم معرض للملابس مجاناً بمركز الرياض، لتوزيعها على المستحقين من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأيتام، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن تنظيم معرض للملابس بمركز الرياض والقرى المستفادة قريه كوم الزاوية وقرية الرغامة وقرية البحيرة قرية الضبعان وقرية المثلث وقريه السياح، وتم توزيع 3650 قطعة ملابس ليصبح عدد القطع 7050 قطعة لمعارض شهر أغسطس 2023.

تنوع الملابس بالمعرض
تنوع الملابس بالمعرض
توزيع الملابس على الاسر المستحقه
توزيع الملابس على الاسر المستحقه

 

معرض للملابس المجانية بالرياض
معرض للملابس المجانية بالرياض

 


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