مولود كل 14 ثانية متوسط عدد المواليد عام 2022

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن عدد مواليد مصر 2 مليون و193 ألف مولود عام 2022 مقابل 2 مليون 185 ألف مولود عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

وأضافت بيانات الجهاز أن متوسط عدد المواليد في الشهر سجل 182.8 ألف مولود عام 2022، وفي اليوم 6008 مولود، وفي الساعة 250 مولود، وفي الدقيقة 4.2 مولود، ومولود كل 14 ثانية.

وتشير بيانات الجهاز إلى أعلى عشر محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022

1. الجيزة 201.5 ألف مولود.

2. القاهرة 180.3 ألف مولود.

3. المنيا 161.5 ألف مولود.

4. الشرقية 154.5 ألف مولود.

5. سوهاج 150.6 ألف مولود.

6. البحيرة 141.8 ألف مولود.

7. أسيوط 134.7 ألف مولود.

8. الدقهلية 121.9 ألف مولود.

9. القليوبية 115 ألف مولود.

10. الإسكندرية 97.1 ألف مولود.

وسجلت مصر حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية وحالة طلاق كل 117 ثانية عام 2022.

وارتفعت حالات الزواج في مصر لتصل إلى 929.4 ألف حالة زواج عام 2022 مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%، وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالة، وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.