124 مليار جنيه استثمارات الوحدات السكنية 21/22.. والإسكان المتوسط يتصدر

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة الاستثمارات للوحدات السكنية بنهاية العام المالي 2021/2022، والتي سجلت نحو 124 مليار و15 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية 217 ألف و168 وحدة سكنية بمستوياتها المختلفة.

ورصدت بيانات الجهاز الصادرة حديثا عن تقرير مصر في أرقام، توزيع أعداد الوحدات السكنية وفقا لمستوى الوحدات، حيث حاز الإسكان الاقتصادي على 111 ألف و631 وحدة نفذ منها القطاع العام 69 ألف و127 وحدة اقتصادية مقابل 42 ألف و504 وحدة نفذها القطاع الخاص، بينما بلغ إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط نحو 69 ألف و123 وحدة إسكان متوسط خلال الفترة المذكورة، موزعة بواقع 53 ألف و465 وحدة نفذها القطاع الخاص و15 ألف و658 وحدة نفذها القطاع العام.

وسجل إجمالي عدد وحدات الإسكان فوق المتوسط المنفذة بالعام المالي 21/22 نحو 13 ألف و813 وحدة سكنية، منها 13 ألف و677 وحدة نفذها القطاع الخاص و136 وحدة للقطاع العام، وأخيرا بلغ عدد وحدات الإسكان الفاخر نحو 22 ألف و601 وحدة سكنية منها 16 ألف و836 وحدة سكنية نفذها القطاع العام و5 آلاف و765 وحدة سكنية للقطاع الخاص.

وعلى مستوى الاستثمارات تصدر إجمالي الاستثمار الموجه للإسكان المتوسط قائمة الإنفاق على الوحدات السكنية المختلفة، بواقع 41 مليار و456 مليون جنيه، يليها الموجه إلى الإسكان الاقتصادي بقيمة بلغت 40 مليار و572 مليون جنيه، ثم الإسكان الفاخر بقيمة 27 مليار و903 مليون جنيه، وأخيرا فوق المتوسط بقيمة 14 مليار و83 مليون جنيه.