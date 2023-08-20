مهرجان انتقال شعلة أسبوع شباب الجامعات ينطلق في جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن بدء مهرجان انتقال "شعلة أسبوع شباب الجامعات " والذي تستضيفه الجامعة سبتمبر 2023، ويهدف المهرجان إلى انتقال شعلة الأسبوع والترويج له وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

وتنتقل شعلة أسبوع شباب الجامعات في ثلاث مسارات بالجامعات المصرية يبدأ من جامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا، ثم من جامعة الزقازيق ثم جامعة قناه السويس إلى جامعه القاهرة، ثم من جامعه المنوفيه إلى جامعه المنصوره ثم إلى جامعه كفر الشيخ ومنها إلى جامعة حلوان.

وتنطلق شعله الاسبوع الى الجامعات يوم 23اغسطس في جامعة أسيوط، يوم 24اغسطس في جامعة المنيا، يوم 28أغسطس في جامعة الزقازيق، ويوم 29أغسطس في جامعة قناة السويس، ويوم4 سبتمبر في جامعة القاهرة، ويوم 5 سبتمبر في جامعة المنوفية و جامعة المنصورة، ويوم 6 سبتمبر في جامعه كفرالشيخ.

ويتضمن مهرجان إنتقال الشعله عدد من الفعاليات والأنشطة بما في ذلك عرض شعله الاسبوع في مختلف الجامعات التي استضافت الأسبوع من قبل، واستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات مع اظهار كل جامعة الهويه الخاصه بها، وعند التركيب بالشعلة يحمل الشعلة داخل الجامعات أحد أعضاء هيئه التدريس من خريجي جامعة حلوان.

كما تستضيف كليات جامعة حلوان مهرجان انتقال الشعله التي تنتقل صباح يوم الاثنين 21 أغسطس من أمام مبنى رئاسة الجامعة إلى كليات الجامعة و الاثنين 21 أغسطس في كليات الطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي وكليه الحقوق والتربية، ويوم الثلاثاء 22 اغسطس بكليه التمريض والعلوم والتجارة والآداب، ويوم الاحد 27 اغسطس بكليات الفنون الجميله والتربيه الموسيقيه والتربيه الفنيه، ويوم الاربعاء 30 اغسطس في كليات الصيدلة وهندسه حلوان، والخميس 31 اغسطس بكليات التربيه الرياضية بنات والسياحه والفنادق والاقتصاد المنزلي، والاحد 3 سبتمبر بكليات التكنولوجيا والتعليم وهندسه المطرية، و4 سبتمبر بكليات الفنون التطبيقية والتربيه الرياضيه بنين، والختام في 5 سبتمبر كلية الخدمة الإجتماعية.

وتقام فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.