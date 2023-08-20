مفوضية الانتخابات العراقية: لا تمديد لتوقيتات تسجيل الناخبين والمرشحين

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ذكرت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، أنها اقتربت من إنهاء بيانات مليون ناخب؛ استعدادًا لإجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في 18 ديسمبر 2023، مؤكدة عدم تمديد توقيتات تسجيل الناخبين والمرشحين.



وأوضحت مفوضية الانتخابات - في بيان، أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أنها تواصل عمليات تحديث بيانات المواطنين، مشيرة إلى أن هناك إقبالا على تحديث البيانات مع اقتراب مهلة التسجيل من الانتهاء اليوم.



وأضافت أن عدد الذين حدثوا بياناتهم تجاوز الـ 950 ألفا، وأن تسليم البطاقات للمحدثين سيكون قبل ديسمبر القادم.



وفيما يتعلق بالمرشحين..أشارت المفوضية إلى أن عمليات التسجيل شهدت زخما واسعا في محافظات (بغداد والأنبار وواسط وبابل وكربلاء والمثنى)، مؤكدة عدم تمديد المدد الزمنية المخصصة للمرشحين، والتي ستنتهي غدًا الاثنين.