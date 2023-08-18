اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:32 م
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مصرع طفل بصعق كهربائي خلال تعليق الفراشة بإحدى قرى مركز كفر صقر

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:02 م
مصرع طفل بصعق كهربائي خلال تعليق الفراشة بإحدى قرى مركز كفر صقر جثة
الشرقية- فتحية الديب

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لقى طفل مصرعه، إثر  تعرضه لصعق كهربائي أثناء القيام بأعمال تعليق الفراشة بإحدى قرى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول "  زياد م أ"  15 سنة مقيم نطاق مركز السنبلاوين، جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل  التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء القيام بتركيب الفراشة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة كفر صقر لمباشرة التحقيقات.


 


 


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