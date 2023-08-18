مصرع طفل بصعق كهربائي خلال تعليق الفراشة بإحدى قرى مركز كفر صقر

لقى طفل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء القيام بأعمال تعليق الفراشة بإحدى قرى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول " زياد م أ" 15 سنة مقيم نطاق مركز السنبلاوين، جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء القيام بتركيب الفراشة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة كفر صقر لمباشرة التحقيقات.



