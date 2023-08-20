اليوم السابع
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مصرع سائق خلال حادث انقلاب سيارة نقل على الصحراوي في بنى سويف

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:32 م
مصرع سائق خلال حادث انقلاب سيارة نقل على الصحراوي في بنى سويف أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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لقى سائق مصرعه، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى زمام محافظة بنى سويف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى جوار محطة الوقود، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

 

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف :"الحسينى شوقى ابو النجا، 60 سنة، سائق ومقيم مدينة المنصورة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.


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