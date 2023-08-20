اليوم السابع
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مدينة الأقصر توقف أعمال بناء مخالف بمساحة 120 مترا بالمخالفة للقانون.. صور

الأحد، 20 أغسطس 2023 04:23 م
مدينة الأقصر توقف أعمال بناء مخالف بمساحة 120 مترا بالمخالفة للقانون.. صور مدينة الأقصر توقف أعمال بناء مخالف بمساحة 120 متر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة لتنفيذ إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن تجهيز شدة خشبية لبناء سقف دور ثاني علوي بأحد المنازل وتم فك الشدة والإزالة على الفور، والتحفظ على معدات البناء بمنطقة حي جنوب بمساحة 120م، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
 
وشارك فى الإزالة محمد عبده نائب رئيس حي جنوب، ومصطفى عبد الباسط مسؤول المكتب الفني بالحي، ومصطفى محمد عدلي رئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف وإزالتها فى المهد.
 
فيما تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، بإشراف ومشاركة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة.
 
وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم رفع 1164 طن قمامة و597 طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، وذلك على مدار الأسبوع ، مشيرا إلى إستمرار أعمال لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع الأحياء وقطاعات النظافة.
أعمال بناء مخالف بمساحة 120 متر بالمخالفة للقانون
أعمال بناء مخالف بمساحة 120 متر بالمخالفة للقانون

مدينة الأقصر توقف أعمال بناء مخالف بمساحة 120 متر
مدينة الأقصر توقف أعمال بناء مخالف بمساحة 120 متر

وقف أعمال بناء مخالف بمساحة 120 متر بالمخالفة للقانون
وقف أعمال بناء مخالف بمساحة 120 متر بالمخالفة للقانون

 


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