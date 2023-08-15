تحرير 135 محضرًا ومخالفة متنوعة فى حملات إزالة إشغالات وتعديات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية أمن الأقصر، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت جميع الأحياء التابعة لمجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة.

وقامت الحملة برفع وإزالة جميع التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند المخالفة ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالمناطق التي استهدفتها الحملة، مع تنفيذ أعمال النظافة بعد رفع الإشغال مباشرةً ، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر وهي عدد 31 محضر اشغال طريق،و9 محاضر بائع متجول، 3 منشأة بدون ترخيص، 16 مضبوطات متنوعة، و12 محضر نظافة عامة ، و64 محضر إزالات إدارية .

وكان قد قاد رجال الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة، استهدفت الحملة ميدان مسجد العتيق وشارع التحرير، وشارع منير واصف وشارع الشبان المسلمين وشارع الشهيد عبد الرحمن.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر، والتى شملت تحرير 9 محاضر إشغال طريق، ومحضر بائع متجول، و2 محضر نظافة عامة، و12 حالة ضبط للباعة الجائلين و26 إزالة إدارية، حيث أكد العميد رئيس مدينة أرمنت استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة، وذلك لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات والتعديات، وشارك في الحملة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز ومسئول الإشغالات بالمركز.



تحرير وضبط 135 محضر ومخالفة متنوعة فى حملات بالأقصر



جانب من الحملات بشوارع الأقصر