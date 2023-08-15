اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 135 محضرًا ومخالفة متنوعة فى حملات إزالة إشغالات وتعديات بالأقصر.. صور

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:28 م
تحرير 135 محضرًا ومخالفة متنوعة فى حملات إزالة إشغالات وتعديات بالأقصر.. صور جانب من الحملات
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال مديرية أمن الأقصر، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت جميع الأحياء التابعة لمجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة.

وقامت الحملة برفع وإزالة جميع  التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند المخالفة ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية  بالمناطق التي استهدفتها الحملة، مع تنفيذ أعمال النظافة بعد رفع الإشغال مباشرةً ، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر وهي عدد 31 محضر اشغال طريق،و9 محاضر بائع متجول، 3 منشأة بدون ترخيص، 16 مضبوطات متنوعة، و12 محضر نظافة عامة ، و64 محضر إزالات إدارية .

وكان قد قاد رجال الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة، استهدفت الحملة ميدان مسجد العتيق وشارع التحرير، وشارع منير واصف وشارع الشبان المسلمين وشارع الشهيد عبد الرحمن.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر، والتى شملت تحرير 9 محاضر إشغال طريق، ومحضر بائع متجول، و2 محضر نظافة عامة، و12 حالة ضبط للباعة الجائلين و26 إزالة إدارية، حيث أكد العميد رئيس مدينة أرمنت استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة، وذلك لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات والتعديات، وشارك في الحملة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز ومسئول الإشغالات بالمركز.

تحرير وضبط 135 محضر ومخالفة متنوعة فى حملات بالأقصر
تحرير وضبط 135 محضر ومخالفة متنوعة فى حملات بالأقصر
 
جانب من الحملات بشوارع الأقصر
جانب من الحملات بشوارع الأقصر
 
قيادات الأقصر خلال الحملات على الشوارع
قيادات الأقصر خلال الحملات على الشوارع

الاقصر

حملات ازالة اشغالات

اخبار اليوم

مديرية امن الاقصر

مخالفات اشغالات بالاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة