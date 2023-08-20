اليوم السابع
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محكمة الجنايات تصدر حكمها اليوم على متهمين بقتل شخص وسرقته

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:00 ص
محكمة الجنايات تصدر حكمها اليوم على متهمين بقتل شخص وسرقته حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدرمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على متهمين بقتل شخص، مع سبق الإصرار والترصد في مصر الجديدة.
 
وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهم ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن استدرجا المجني عليه  بعيدا عن أعين الناس من القاهرة إلى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة الأولى.
 
وارتبطت تلك الجناية بالجنحة، وهي أنه بذات المكان والزمان سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، كما أحرزا بدون مسوغ قانوني من الضروره الشخصية أو المهنيه سلاحا أبيض سكين.
 
 

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القتل العمد

جنايات القاهره

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