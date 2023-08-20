اليوم السابع
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محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 47 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوعين

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:50 ص
محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 47 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوعين إزالة تعديات - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أن الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة تواصل جهودها المكثفة في شن الحملات المكبرة لرصد كافة حالات التعدى وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد تأكيدا لهيبة الدولة.
 
يأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة ومواصلة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون .
 
 وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية، أشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والمعنية تم تنفيذ إزالة فورية لـ 47 حالة تعدى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية تزيد عن 19 قيراط وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 أغسطس الجارى .
 
حيث تم إزالة 3 حالات تعد بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة 21 سهما، و12 حالة تعد بأشمون بمساحة 6 قراريط و5 أسهم، و9 حالات تعد بمركز الباجور على مساحة قيراط و17 سهما، فيما تم إزالة 7 حالات تعد بمنوف بمساحة 3 قراريط و22 سهما، و6 حالات ببركة السبع بمساحة قيرطان و7 أسهم، وحالتان تعدى بمركز قويسنا بمساحة 17 سهما، وكذا 6 حالات بالشهداء على مساحة قيراطان و13 سهما، و حالة إصلاح زراعي بمساحة 8 أسهم.
 
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق و مقدرات الأجيال القادمة.

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