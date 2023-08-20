محافظ الدقهلية يفتتح الملتقى التوظيفى لـ"حياة كريمة".. يوفر 4 آلاف فرصة عمل

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، الملتقى التوظيفى للشباب والذى تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية بداية من اليوم الأحد ولمدة يومين بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، بالتعاون مع عدد من الوزارات وهى وزارة الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص وبمشاركة متطوعى التحالف الوطنى، وذلك بحضور ومشاركة العقيد اسماعيل معوض والعقيد على جبريل ممثلى مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، والمهندس محمد سامى منسق عام محافظة الدقهلية، واعضاء ومتطوعى مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى وحضور وكلاء وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والزراعة، ومدير جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "مختار" أن الهدف من الملتقى هو دمج الشباب بسوق العمل وتعريفهم بفرص العمل المتاحة والاستفادة منهم فى كافة المجالات وتزويد الشركات والقطاع الخاص بدماء جديدة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن الملتقى التوظيفى يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات.

وأوضح "مختار" أن الملتقى يشارك فيه اليوم مايقارب من 70 شركه ومؤسسة لتوفير عدد 4000 فرصة عمل للشباب والخريجين فى كافة المجالات، سواء فى مجال التصنيع أو البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم.

وتابع محافظ الدقهلية، أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فهى ابعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

وثمن "مختار" دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية وكافة الوزارات الداعمة لهذا الملتقى وجميع الشركات المشاركة من أجل توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.