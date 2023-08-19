محافظ أسوان يتابع جهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات والنظافة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولى المحليات بتكثيف الجهود المبذولة والمرور الميدانى من أجل رفع مستوى النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وضمان تلبية الشكاوى والمطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أنه تم القيام بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو ، بالإضافة إلى متابعة أعمال كنس ورش وغسيل نفق المشاه أسفل السكة الحديد، لافتا إلى أنه تم أيضاً تفقد إجراءات إستلام طلبات المواطنين وتقديم المعاملات اللازمة ضمن أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بقرية إقليت.

وأضاف صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، أنه تم المرور الميدانى لمتابعة أعمال النظافة العامة ورش وتمهيد الطرق حول مجمع مواقف سيارات نقل الركاب ، بالإضافة إلي متابعة أعمال التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وفى السياق، أوضح محمود عليان رئيس مدينة السباعية، أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم تنظيم حملة مكبرة للمرور الميدانى والتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم ومتابعة الأسعار ، بجانب تفقد المخابز البلدية للتأكيد علي المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

وأشار إلى أن الحملة شارك فيها مسئولى إدارة التموين ، وقد أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة متنوعة ما بين عدم إعلان أسعار وشهادات صحية ونقص أوزان ، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة لرفع القمامة ومخلفات هدم المبانى من أسفل كوبرى الشيخ عيسى وذلك بإشراف علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وهو الذى توازى أيضاً مع قيام الوحدة المحلية بإزالة 540 حالة إشغال بطريق السادات ومنطقة حى وإمتداد العقاد بنطاق حى جنوب بإشراف من نائب رئيس المدينة محمد حسين ، وبمشاركة نائب مدير شرطة المرافق ، والعاملين والفنيين بنطاق الحى.

وواصلت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة محمد عبد العزيز بمواصلة تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم السائقين وتيسير حركة النقل الثقيل على الطرق الرئيسية لمعبرى قسطل وآرقين.