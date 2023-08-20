متحدث الصحة: لدينا مليون عامل فى مجال تداول الغذاء و251 مركزا للفحص

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الشهادات الصحية للعاملين في مجالات التغذية هي وثيقة تؤكد خلو العامل متداول الأغذية من الأمراض وتضمن للمتعامل وصول غذاء كامل وسليم، والهدف من هذه الشهادات هو ضمان الصحة العامة سواء للعامل أو المتعامل معه.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى أن لدينا حوالي مليون عامل في مجال تداول الغذاء على مستوى الجمهورية، كما أن لدينا 251 مركزا للفحص والكشف على المشتغلين في مجال الغذاء.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن العامل قبل ذلك كان يقدم طلب للحصول على الشهادة الصحية ثم يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية تثبت سلامته، مشيرا إلى أن ما سيتم العمل عليه الان هو ميكنة الاجراءات، مضيفا: "سيكون التقديم الكترونيا وتحميل البيانات الخاصة بالعامل ثم يحدد له ميعاد في أقرب مكان للكشف بالمركز وتجي له النتيجة ثم من خلال البريد تأتي الشهادة للعامل".

وتابع: "بهذه الطريقة نسهل الاجراءات ونطمئن لعدم حدوث تلاعب في الشهادات وتصل للمستحق بشكل سريع للمكان الذي يحدده في عنوانه، وفي نفس الوقت بيكون في قاعدة بيانات واضحة للعاملين ومواعيد تجديد الشهادات".