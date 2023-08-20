كيف يتسبب التدخين فى ارتفاع ضغط الدم؟

كتب – حسام الشقويرى

أظهرت العديد من الدراسات أن التدخين عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغير المدخنين، حيث يؤدي التدخين إلى زيادة معدل ضربات القلب، ما يزيد من مستويات ضغط الدم، مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن وتلف الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

وإحدى الآليات الأساسية التي تربط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم هو الخلل البطاني، البطانة هي البطانة الداخلية للأوعية الدموية، وهي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم تدفق الدم والضغط، عندما تكون البطانة سليمة، فإنها تنتج أكسيد النيتريك، وهو مادة تساعد على تمدد الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف البطانة وإضعاف قدرتها على إنتاج أكسيد النيتريك. هذا يؤدي إلى حالة من الخلل البطاني ، حيث تضيق الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم.

التدخين والالتهابات

هناك آلية أخرى تربط بين التدخين وارتفاع ضغط الدم وهي الالتهاب، التدخين سبب معروف للالتهابات في الجسم، والالتهاب المزمن عامل خطر لارتفاع ضغط الدم، عندما يكون الجسم في حالة التهاب، يطلق الجهاز المناعي السيتوكينات، وهي بروتينات تعزز الالتهاب، يمكن لهذه السيتوكينات أن تدمر الأوعية الدموية وتضعف قدرتها على تنظيم تدفق الدم والضغط. بالإضافة إلى ذلك، يتسبب التدخين أيضًا في الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يساهم في زيادة الالتهاب وتلف الأوعية الدموية.