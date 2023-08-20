اليوم السابع
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كل ما يجب أن تعرفه عن اختبار قياس نسبة الكرياتينين فى الدم

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:00 ص
كل ما يجب أن تعرفه عن اختبار قياس نسبة الكرياتينين فى الدم قياس نسبة الكرياتين
كتبت إيناس البنا

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الكرياتينين يعد من اختبارات الدم حيث يوضح نسبة الكرياتينين ونقله عبر مجرى الدم إلى الكلى والتخلص منه في البول، أي أنه كاشف عن صحة الكلي، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف على طبيعة هذا التحليل. 

لماذا يتم فحص مستويات الكرياتينين في الدم؟

تحافظ الكلى على مستوى الكرياتينين في الدم بالمعدل الطبيعي وعند التعرض لارتفاع مستوى الكرياتينين يعني وجود مشكلة ما في الكلي، يجب البحث عنها. 
 
فعند تعرض الكلي  لضعف لأي سبب من الأسباب، يرتفع مستوى الكرياتينين في الدم، ويعد تحذيرا إلي وجود مشكلة أو خلل أو فشل في الكلي، ولهذا السبب تقوم اختبارات الدم القياسية بشكل روتيني بفحص كمية الكرياتينين في الدم.

كيف يتم فياس وظيفة الكلى ؟

ويمكن مقياس وظيفة الكلى عن طريق حساب كمية الكرياتينين التي يتم تطهيرها من الجسم عن طريق الكلى، ويطلق علي هذا  تصفية الكرياتينين ويقوم بتقدير معدل الترشيح عن طريق الكلي، ويمكن قياس تصفية الكرياتينين بطريقتين، وهما: 
 
- يمكن حسابه باستخدام معادلة تستخدم مستوى الكرياتينين في الدم ووزن المريض وعمره.
 
 - يمكن قياس تصفية الكرياتينين بشكل مباشر عن طريق جمع عينة بول على مدار 24 ساعة ثم سحب عينة دم، و يتم تحديد ومقارنة مستويات الكرياتينين في كل من الدم والبول. 
 

الكرياتنين

قياس نسبة الكرياتين

تحليل الكرياتنين



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