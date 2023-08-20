عقر فتاة.. ضبط المتهمين بقتل كلب بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على كلب بالجيزة، وضبط مرتكبى الواقعة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على (كلب) باستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص - بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة - تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه ، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح النارى المضبوط على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.