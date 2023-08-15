ضبط 100 طن مادة خام لعصير بدون بيانات في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق مع مباحث تموين الدقهلية ، وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية تشكلت الحملة اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 8/ 2023، برئاسة شيماء الهندى رئيس قسم البيوع التجارية بالمديرية، وعضوية الهام سامى، وإيمان عماد الدين من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية و وليد محمد مفتش الأغذية ناحية مركز اجا

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة، تابع لشركة عصير وأثناء التفتيش تم ضبط عدد 500 برميل زنه البرميل الواحد 200 كيلو جرام بإجمالي 100 طن مادة خام لعصير الجوافة غير مدون عليه أى بيانات مخالفا بذلك للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما تم سحب عينة منها لإرسالها للتحليل المعملى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار متابعة ومراقبة مديرية تموين الدقهلية، للأسواق للاطمئنان على صحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.