اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 100 طن مادة خام لعصير بدون بيانات في الدقهلية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:31 م
ضبط 100 طن مادة خام لعصير بدون بيانات في الدقهلية عصير بدون بيانات في الدقهلية
الدقهلية - محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق مع مباحث تموين الدقهلية، وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية تشكلت الحملة اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 8/ 2023، برئاسة شيماء الهندى رئيس قسم البيوع التجارية بالمديرية، وعضوية الهام سامى، وإيمان عماد الدين من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية و وليد محمد مفتش الأغذية ناحية مركز اجا
 
 وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة، تابع لشركة عصير وأثناء التفتيش تم ضبط عدد 500 برميل زنه البرميل الواحد 200 كيلو جرام بإجمالي  100 طن مادة خام لعصير الجوافة غير مدون عليه أى بيانات مخالفا بذلك للقانون  281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما تم سحب عينة منها لإرسالها للتحليل المعملى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
يأتى ذلك فى إطار متابعة ومراقبة مديرية تموين الدقهلية،  للأسواق للاطمئنان على صحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
التحفظ علي كميه مواد خام عصائر
التحفظ علي كميه مواد خام عصائر

ضبط كميات من مواد خام عصائر
ضبط كميات من مواد خام عصائر
 
 
 
 

حملات تموينية

مخالفات تموينية

ضبط الأسواق

تحرير محاضر

مديرية التموين

تموين الدقهلية

سلع غذائية

مباحث التموين

ضبط الأسعار

محاربة المحتكرين

عصائر

ماده خام لعصير

مواد خام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة