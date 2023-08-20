ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة بالبساتين

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفقا على التقابل بدائرة القسم.. لتغيير مبلغ مالى عملة محلية بما يساويه من عملة أجنبية، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه فوجئ بعدد 3 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص"، وادعوا بكونهم من "رجال الشرطة" - وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه "ولاذوا بالفرار".

بالفحص ـ بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة صوت – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة – السيارة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة "ملك أحدهم").. وبمواجهتهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب عن طريق استخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.. وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.