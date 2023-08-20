"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الجهاد ضمن "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية الجهاد بمركز العدوة على مدار يومين متتاليين 21 و22 من أغسطس الجارى.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.