زراعة أشجار زينة ومثمرة بمراكز المنيا في إطار مبادرة "100 مليون شجرة"

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال زيادة المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ المنيا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ أعمال المبادرة من زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن ، مؤكداً على استمرار المرور الميدانى من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار والتأكد من إنتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة .

وفى هذا الصدد، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من زراعة 175 شجرة بطريق مصر أسوان الزراعى والطريق الدائرى وحى غرب المدينة ، مع مواصلة رى الأشجار المزروعة لإضفاء المظهر الجمالى للمداخل الرئيسية والطرق والشوارع بقرى و أحياء المدينة .

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى زراعة 80 شجرة بالطريق الدائرى خلال الحملات المستمرة لتنسيق وزراعة الأشجار مع متابعة أعمال رى و تهذيب وقص الأشجار التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعى.

وفى سمالوط، قامت الوحدة المحلية بزراعة 20 شجرة من أشجار الزينة و الأشجار المثمرة بمدرسة سمالوط الابتدائية الجديدة، كما تم تهذيب ورى الأشجار الموجودة بجوار مدرسة اطسا التابعة لقرية البيهو ضمن خطة المحافظة فى تنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتشجير.