اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 02:50 م
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سيدة تتهم 4 أشخاص بقتل كلبها في الهرم

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:22 م
سيدة تتهم 4 أشخاص بقتل كلبها في الهرم كلب- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت سيدة اتهاما إلى 4 أشخاص، بقتل كلبها بإطلاق النار عليه، بعد أن عقر ربة منزل، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه 4 أشخاص، بقتل كلبها، وذكرت أن خلافا نشب بينهم بسبب عقر الكلب لسيدة، مما دفع المتهمين للكلب بإطلاق النار عليه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، واستجوب رجال المباحث الأشخاص الموجه لهم اتهام بقتل الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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