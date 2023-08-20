سقوط 21 مدنيا على الأقل في هجوم بوسط مالي

أحمد علوى

قال مصدران محليان السبت، إن مسلحين قتلوا 21 مدنياً على الأقل في هجوم على قرية في منطقة موبتي التي تشهد أعمال تمرد بوسط مالي الجمعة.

ووفقا لقناة الشرق الإخبارية، أضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما أن مسلحين مجهولي الهوية استهدفوا بعد الظهر قرية يارو بالقرب من بلدة باندياجارا.

وقال أحد المصدرين عبر الهاتف: "كانت مذبحة حقيقية.. اقتحم مسلحون القرية وأطلقوا النار على الناس. حصيلة القتلى والمصابين كبيرة وتتراوح بين 20 و30 ضحية وجريحاً".

وقال المصدر الثاني إن عدد الضحايا المعلن عنه بلغ 21 بينهم نساء، فيما أصيب 11 آخرون.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تمرداً عنيفاً من عناصر مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش تغلغلت في شمال البلاد في أعقاب تمرد نظمه انفصاليون من الطوارق عام 2012.