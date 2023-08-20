سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد يسجل 2250 جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول في البورصة العالمية والسوق المحلي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2250 جنيها.

عيار 21 يسجل 2250 جنيها.

عيار 18 يسجل 1929جنيها.

الجنيه الذهب 18000جنيه.

كشف أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عن اتجاه كبير من المستهلكين لشراء المشغولات الذهبية مقارنة بالجنيهات والسبائك، مشيرا إلى أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت طلبا مرتفعا على المشغولات الذهب لتتفوق في المبيعات على الجنيهات والسبائك لأول مرة في 2023.

وأشار "الجلا" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن رواج سوق المشغولات الذهب يعني مزيدا من التشغيل للعمالة خاصة أن صناعة المشغولات الذهب تتطلب أيدي عاملة كثيفة مقارنة بصناعة الجنيهات والسبائك التي يقل الاعتماد فيها على العمالة.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أن سوق الذهب في مصر حصل على قبلة الحياة من قرار الحكومة الذي يصدر في مايو الماضي والذي يسمح بدخول الذهب مع المصريين العائدين من الخارج بدون جمارك.

وجاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

وعمل القرار على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذى أن يقلل من حدة ارتفاعات الأسعار في سوق الذهب لتتراجع الأسعار من مستويات تاريخية عند 2900 جنيها في أبريل الماضي إلى 2250 جنيها في التعاملات اليوم.