زيادة معدل إنفاق الدولة على الفرد فى قطاع الصحة بنسبة 13%.. التفاصيل

كتب: وليد عبدالسلام

ساهمت المبادرات الرئاسية وحزم الإصلاح الصحى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في خفض الإنفاق الشخصى على العلاج والرعاية الصحية، وخاصة بعد توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان بداية من الفحص والتحليل وحتى صرف الدواء.

وفى المقابل زاد الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، إن تقرير وزارة الصحة كشف عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد فى الصحة بنسبة 13%، موضحًا أنه بالإشارة إلى مخرجات التقرير فلابد من النظر إلى ضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية.

وتابع حسام عبد الغفار، التقرير كشف عن أهمية زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومي على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسي، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي قومى مشيرا إلى إن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع الصحي واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.