تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية في أسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أسيوط - هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية لمتابعة مجمعات الخدمات الحكومية بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تفقد تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم والمقام على مساحة 587 متر مربع بتكلفة 10 مليون جنيه ويتكون من 3 طوابق ويضم مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – تموين - وحدة محلية - تضامن اجتماعي) وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد ويأتى ذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، واللواء مجدى أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس هشام أوضيف مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والمهندس أحمد المراغى مدير قطاع وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات ومسئولى الشركة المنفذة للأعمال.

بدأ محافظ أسيوط زيارته للمجمع بتفقد مكاتب خدمات التموين، والسجل المدنى والتضامن الاجتماعى، والوحدة المحلية وذلك للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق كما التقى العاملين وطالبهم بحسن استقبال المواطنين وانهاء مصالحهم بسهولة ويسر وحثهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والتفانى فى العمل للارتقاء بمنظومة العمل الحكومى، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطة الدولة فى التحول الرقمى كما استمع المحافظ إلى شرح من المهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد عن مراحل انشاء وتشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية والذى بلغت تكلفة انشاؤه 10 مليون جنيه ضمن 35 مجمع موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز بتكلفة 358 مليون جنيه وذلك لخدمة أهالى القرى وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية مشيداً بالجهد المبذول من كافة الجهات فى تنفيذ المبادرة والتى تعد شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية مشيدًا بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتى سوف تنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

ووجه اللواء عصام سعد بسرعة تجهيز وتأثيث باقى مشروعات مجمعات الخدمات بقرى ومراكز المحافظة المستهدف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تمهيداً لتشغيلها تلبية لاحتياجات المواطنين لافتًا إلى أن تأثيث مجمعات الخدمات يتم وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الانتاج الحربى وفقًا للاشتراطات والمواصفات التى تم الاتفاق عليها لتشغيل مجمعات خدمات المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لأهالى تلك القرى.

وأوضح المحافظ أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وتم ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.