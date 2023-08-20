روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة ستوبينسكى بضواحى موسكو

وقالت وزارة الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، إنه تم رصد طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة ستوبينسكي في ضواحي موسكو حوالي الساعة الرابعة صباح الأحد، حاولت تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو وضواحيها، وتم إسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في منطقة مهجورة، دون وقوع إصابات.

ومن جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، رصد طائرة بدون طيار حاولت شن عملية هجومية على أهداف في العاصمة موسكو باتجاه الجنوب، تم إسقاطها من قبل الدفاعات الروسية الجوية.

وقد أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إصابة 5 أشخاص، جراء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة للسكك الحديدية بمدينة كورسك الواقعة على بعد 450 كيلومتر جنوب غرب موسكو.